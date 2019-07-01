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Antalya'da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 12:51 | Son Güncelleme

YANGIN KONTROL ALTINDA Serik'in Sarıabalı Mahallesi'ndeki Koyak mevkisinde çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Antalya'da orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINDA
Serik'in Sarıabalı Mahallesi'ndeki Koyak mevkisinde çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler, arazözler, iş makineleri ve orman işçileriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik yoğun çabanın ardından yangını kontrol altına alabildi. Helikopterler bölgeye yakın noktadaki Köprüçayı Irmağı'ndan aldıkları suyu alevlere atarak söndürmeye çalıştı. Bölgede oturan ve seracılık yapan vatandaşlar da yangının evlerine sıçramaması için ekiplere destek verdi. Makilik ve çam ağaçlarının bulunduğu ormandaki yangın, yerleşim yerleri ve seralara sıçramadan söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, içerisinde zeytin ve meyve ağaçlarının da bulunduğu 6-7 hektarlık bir arazinin yangından etkilendiğini belirterek, "Kontrol altında alındı. Ancak bölgede rüzgar etkisini sürdürüyor. Yangının tekrar alevlenmemesi için ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da orman yangını (2)Antalya'da orman yangını (2)Antalya'da orman yangını (2)Antalya'da orman yangını (2)

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