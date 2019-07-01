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Antalya'da orman yangını (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 12:54 | Son Güncelleme

YANGIN KONTROL ALTINDA Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkisindeki ormanlıkta yangın çıktı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkisindeki ormanlıkta yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Serik'in Sarıabalı Mahallesi'ndeki Koyak mevkisinde yer alan ormanlıkta, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 helikopter ve 12 arazöz ile yönlendirildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının çevredeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarına sıçramaması için çalışma başlatıldı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Serik'in Sarıabalı Mahallesi'ndeki Koyak mevkisinde çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler, arazözler, iş makineleri ve orman işçileriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik yoğun çabanın ardından yangını kontrol altına alabildi. Helikopterler bölgeye yakın noktadaki Köprüçayı Irmağı'ndan aldıkları suyu alevlere atarak söndürmeye çalıştı. Bölgede oturan ve seracılık yapan vatandaşlar da yangının evlerine sıçramaması için ekiplere destek verdi. Makilik ve çam ağaçlarının bulunduğu ormandaki yangın, yerleşim yerleri ve seralara sıçramadan söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, içerisinde zeytin ve meyve ağaçlarının da bulunduğu 6-7 hektarlık bir arazinin yangından etkilendiğini belirterek, "Kontrol altında alındı. Ancak bölgede rüzgar etkisini sürdürüyor. Yangının tekrar alevlenmemesi için ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Helikopterlerin müdahalesi
- Arazöz ve iş makineleri detay
- Orman işçilerinin söndürme çalışmaları
- Vatandaşların söndürme çalışmalarına destek vermesi
- Detaylar

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

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