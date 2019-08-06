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Antalya'da orman yangını: 3 hektarlık alan yandı (YENİDEN)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 18:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, çevredeki sera ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Hakan ÖZGENÇ/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, çevredeki sera ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Beykonak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 3 su ikmal aracı, 5 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz ve 70 itfaiye personeli sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren uğraşları sonucu yangın, çevredeki sera ve yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alanda zarar oluşurken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Jandarmanın, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

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