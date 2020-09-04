HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da orman yangını büyümeden söndürüldü

Antalya’da orman yangını büyümeden söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 18:25 | Son Güncelleme

Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.Kepez ilçesine bağlı Varsak-Kepez üstündeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü orman yangını çıktı.

Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Kepez ilçesine bağlı Varsak-Kepez üstündeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü orman yangını çıktı. İhbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREce Erken'e bir şok daha! Mekanı...Ece Erken'e bir şok daha! Mekanı...
Cezaevi ziyaretlerinde yeni dönemCezaevi ziyaretlerinde yeni dönem
YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS boş kontenjanlar listesi!YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS boş kontenjanlar listesi!
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs aşısıyla ilgili DSÖ'den flaş açıklama
Koronavirüs aşısıyla ilgili DSÖ'den flaş açıklama
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
Dehşete düşüren olay! 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Dehşete düşüren olay! 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
İlginizi Çekebilir
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Diğer Haberler
Son dakika: FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırması davasında karar
FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırması davasında karar
Adalet Bakanlığı duyurdu! Cezaevlerine ziyaret 'HES' koduyla olacak
Cezaevi ziyaretlerinde yeni dönem
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: Salgın yönetimi şeffaf değil
Çarpıcı iddia: Salgın yönetimi şeffaf değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ümit ediyoruz bugün de aynı hataya düşmez, aynı bedelleri ödemezler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ümit ediyoruz bugün de aynı hataya düşmez, aynı bedelleri ödemezler
AK Partili Ömer Çelik’ten Yunanistan’a tepki
AK Partili Çelik’ten Yunanistan’a tepki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.