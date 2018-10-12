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Antalya'da orman yangınları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 22:52 | Son Güncelleme

Kumluca ilçesinde iki noktada yangın çıktı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki noktada çıkan orman yangınlarından biri söndürüldü, diğeri kısmen kontrol altına alındı.

Yazır Mahallesi Keller mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Bu arada, Erentepe Mahallesi Akgedik mevkisinde de orman yangını başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Kumluca'daki ekiplerin yanı sıra Finike ve Kemer Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplere zaman zaman zor anlar yaşatan yangın, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle kısmen kontrol altına alındı.

Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Orman yangınlarının çıkış nedeni ve etkili olduğu alanın tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kumluca orman yangınları

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