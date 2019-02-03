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Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 16:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, tartıştıkları S.D.

Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye 6 gözaltı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, tartıştıkları S.D. (18) adlı kızı ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü kız 6 kişi, gözaltına alındı.
Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D., kız arkadaşı S. ile eve giderken, karşılaştıkları 3 kız arkadaşı, otomobille gezmeyi teklif etti. S.D. ile S., diğer 3 kızın çağırdığı Mehmet adlı arkadaşlarının kullandığı otomobile bindi. Varsak ormanlık alana geldiklerinde S., erkek arkadaşı Yasin K. ile ilişkisi olduğu iddiasıyla S.D.'yi darbetti. Bir süre sonra grup yeniden otomobile binerek, Konuksever Mahallesi'nde boşluk alanda Yasin K. ile buluştu. Gruptakilerden bazıları Yasin K.'nin otomobiline binerek, iki araçla yeniden Mazı Dağı ormanlık alana gidildi. Burada Yasin K.'nin yanı sıra diğerleri de S.D.'yi darbetti. Saçından sürükleyip dakikalarca tekme-tokat genç kızı döven grup, ardından parasını da gasbetmeye çalıştı. Ardından 6 kişi, S.D.'yi, olayı kimseye anlatmaması ve şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti. Saldırganlar dakikalarca süren şiddet anlarını da cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerin basına yansımasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kimliklerini belirlediği 3'ü 18'den küçük 6 şüpheliyi, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye 6 gözaltıAntalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye 6 gözaltıAntalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye 6 gözaltıAntalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye 6 gözaltı

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