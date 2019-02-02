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Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 22:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, yaşları 15 ile 20 arasında değişen 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp etti.

Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye soruşturma

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, yaşları 15 ile 20 arasında değişen 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre tartıştıkları kızı ormanlık alana götürüp darp etti. Görüntülerin basına yansıması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı.
Olay, 30 Ocak Çarşamba günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yaşları 15 ile 20 arasında olan 3'ü kız 5 kişi, iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartıştıkları genç kızı ormanlık alana götürüp darp etti. Saçından sürükleyip dakikalarca tekme-tokat genç kızı döven grup, ardından parasını da gasbetmeye çalıştı. Ardından 5 kişi, genç kızı olayı kimseye anlatmaması ve şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti. Saldırganlar dakikalarca süren şiddet anlarını da cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerin basına yansımasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin ve saldırıya uğrayan genç kızın kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Emniyet ve jandarma yetkilileri, şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir şikayetin olmadığını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye soruşturmaAntalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye soruşturmaAntalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye soruşturmaAntalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye soruşturma

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