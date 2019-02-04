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Antalya'da ormanda liseli kıza 'işkence'ye 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 17:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, tartıştıkları lise öğrencisi S.D.

Antalya'da ormanda liseli kıza 'işkence'ye 3 tutuklama

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, tartıştıkları lise öğrencisi S.D. (18) adlı kızı ormanlık alana götürüp darbeden 4'ü kız, 6 kişiden 3'ü tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.
Olay, 31 Ocak Perşembe günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D., kız arkadaşı S. ile eve giderken, karşılaştıkları 3 kız arkadaşı, otomobille gezmeyi teklif etti. S.D. ile S., diğer kızların çağırdığı Mehmet adlı arkadaşlarının kullandığı otomobile bindi. Varsak ormanlık alana geldiklerinde S., erkek arkadaşı Yasin Kamay ile ilişkisi olduğu iddiasıyla S.D.'yi darbetti. Bir süre sonra grup yeniden otomobile binerek, Konuksever Mahallesi'nde boşluk alanda Kamay ile buluştu. Gruptakilerden bazıları Yasin Kamay'ın otomobiline binerek, iki araçla yeniden Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alana gitti. Burada Kamay ve yanındakiler S.D.'yi darbetti. Gruptakiler, saçından sürükleyip dakikalarca tekme- tokat dövdükleri genç kızın parasını da gasbetmeye çalıştı. Ardından 6 kişi, S.D.'yi, olayı kimseye anlatmamasını söyleyerek, şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti. Saldırganlar dakikalarca süren şiddet anlarını da cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerin basına yansımasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kimliklerini belirledikleri 3'ü 18'den küçük, 6 şüpheliyi, dün eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.
Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yasin Kamay (23), Amina Sufiyeva (18) ile 18 yaşından küçük S.D.K. 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı. M.C.Y. (21) ile yaşları 18'den küçük M.S. ve M.G. ise adli kontrolle serbest kaldı.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da ormanda liseli kıza 'işkence'ye 3 tutuklamaAntalya'da ormanda liseli kıza 'işkence'ye 3 tutuklamaAntalya'da ormanda liseli kıza 'işkence'ye 3 tutuklamaAntalya'da ormanda liseli kıza 'işkence'ye 3 tutuklama

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