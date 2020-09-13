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Antalya’da ormanlık alanda ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 14:54 | Son Güncelleme

Antalya’da otomobil alım-satım işiyle uğraşan bir kişi, ormanlık alanda ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi Şehit Bülent Alkan Caddesi yakınındaki ormanlık alanda meydana geldi.

Antalya’da otomobil alım-satım işiyle uğraşan bir kişi, ormanlık alanda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi Şehit Bülent Alkan Caddesi yakınındaki ormanlık alanda meydana geldi. Sabah bölgeden geçen vatandaşlar, atıl durumdaki bir çardakta hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 54 yaşındaki Mehmet Ali Örenli’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede şahsın kafasının arkasında bir darp izi belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Mehmet Ali Örenli’nin gece arkadaşlarıyla bölgeye geldiği ve aralarında yaşanan tartışma sonucu dövüldüğü ileri sürüldü. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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