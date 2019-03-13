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Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 10:21 | Son Güncelleme

Cesedin, 49 gündür kayıp olan iş adamı Asım Bayram'a ait olduğu tespit edildi - Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da parçalandıktan sonra ormanlık alana gömülen cesedin 49 gündür kayıp olan iş adamı Asım Bayram'a ait olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ormanlık alanda buldukları 9 parçaya ayrılan cesetten aldıkları örnekleri Ankara'daki kriminal daire başkanlığına gönderdi. Burada yapılan DNA eşleştirmesi sonucunda cesedin 49 gün önce kayıp başvurusu yapılan iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram'a ait olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, emlak zengini olduğu tespit edilen Bayram'ın öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık arazide ceset olabileceği ihbarı üzerine harekete geçmiş, 11 Mart'ta bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada, 9 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir ceset bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Asım Bayram ceset cinayet

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