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Antalya'da otel yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 12:55 | Son Güncelleme

Otelin çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oba Mahallesi Hacıkadiroğlu Caddesi'ndeki bir otelin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerce söndürülen yangında, otel müşterileri tahliye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya otel yangın

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