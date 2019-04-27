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Antalya’da otel yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 00:12 | Son Güncelleme

Manavgat ilçesinde bir otelde çıkan yangında 5 turist dumandan etkilendi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde çıkan yangında 5 turist dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Side Mahallesi'nde bulunan 4 yıldızlı bir otelin spa bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Otelde bulunan turistler itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Bu sırada dumandan etkilenen 5 turist hastaneye kaldırıldı. Yangın ekipler tarafından iki saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Antalya Manavgat otel yangını Side

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