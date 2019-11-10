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Antalya'da otizmli ve down sendromlu çocukların go-kart heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 13:49 | Son Güncelleme

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla düzenlenen go-kart turnuvasına katılan engelli çocuklar eğlenceli zaman geçirdi - Organizasyon sorumlusu Cemil Güler: - "Etkinliğe katılan engelli çocuklarımıza altın madalya ve şampiyonluk ödülü veriyoruz çünkü bizim için hepsi şampiyon ve hepsi birinci"

Antalya'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla otizmli ve down sendromlu çocuklara yönelik "10 Kasım Özel Çocuklar Go-Kart Turnuvası" düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi ile Adalya Vakfı iş birliğiyle Aksu ilçesindeki go-kart pistinde gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe, otizmli ve down sendromlu 30 engelli birey aileleriyle birlikte katıldı.

Organizasyon sorumlusu Cemil Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, down sendromlu ve otizmli çocukların motor sporlarıyla buluşmasının önemli olduğunu söyledi.

Etkinlikte engelli çocukların profesyonel antrenörler eşliğinde çift kişilik araçlarla motor sporlarını deneyimlediğini anlatan Güler, "Bugün etkinliğe katılan tüm engelli çocuklarımıza altın madalya ve şampiyonluk ödülü veriyoruz çünkü bizim için hepsi şampiyon ve hepsi birinci." ifadesini kullandı.

Etkinliğe katılan down sendromlu Mustafa Talha Uranlı, etkinlik hakkında önceden bilgisi bulunmadığını ancak geldiğinde go-kart alanını görünce çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Otizmli Osman Tosun da yarışmanın kendisi için iyi geçtiğini ve katıldığı için çok memnun olduğunu söyledi.

Yarışların tamamlanmasının ardından turnuvaya katılan otizmli ve down sendromlu bireylere altın madalya ve katılım belgesi verildi.

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Anahtar Kelimeler:
10 Kasım Down Sendromu engelli çocuklar Go-kart otizm

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