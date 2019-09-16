HABER

Antalya'da otluk alanda başlayan yangın hurdalığa sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:38 | Son Güncelleme

Bölgedeki seraları da tehdit eden yangına 3 arazöz ile müdahalede bulunuluyor

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda başladıktan sonra yakındaki hurdalığa sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Antalya-Serik kara yolu Belek Turizm Merkezi yol ayrımında bulunan Kayaborlu Mahallesi girişindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın yakındaki plastik malzeme bulunan hurdalığa sıçradı.

Bölgedeki seraları da tehdit eden yangına Serik Belediyesine ait 3 arazöz ile müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

PARTNERSiz bir de onu makyajsız görün!Siz bir de onu makyajsız görün!
El yapımı kurutmalıklar tarihi çarşıları süslüyorEl yapımı kurutmalıklar tarihi çarşıları süslüyor
Ayağını camdan çıkararak makas atan trafik magandası yakalandıAyağını camdan çıkararak makas atan trafik magandası yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya hurdalık Otluk alan Sera yangın

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında yeni gelişme! Telefonu ikinci kez incelenicek

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Paşinyan'a sert tepki

Cumhurbaşkanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki

Son dakika: FETÖ'den yargılanan eski savcı Mehmet Murat Yönder'e 12 yıl hapis cezası

FETÖ'den yargılanan eski savcıya 12 yıl hapis cezası

Yeğenine cinsel istismarda bulunan amcaya 30 yıl hapis!

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Son dakika: Bahçelievler'de silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar'dan kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.