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Antalya'da otomobil ile bisiklet çarpıştı: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 13:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobile bisikletin çarpıştığı kazada bisikletli Ali Tezgel ile araçtaki yolcu Mesut Aydın yaşamını yitirdi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobile bisikletin çarpıştığı kazada bisikletli Ali Tezgel ile araçtaki yolcu Mesut Aydın yaşamını yitirdi.
Serik'in Töngüçlü Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında Mustafa E. idaresindeki 07 HE 748 plakalı otomobille Ali Tezgel'in kullandığı bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü Ali Tezgel ile araçta yolu olarak bulunan Mesut Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mustafa E. olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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