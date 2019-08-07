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Antalya'da otomobil ile otobüs çarpıştı : 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 00:23 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobil ile otobüs çarpıştı : 4 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile personel taşıma otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Antalya istikametinden Manavgat istikametine giden Hasan Akın idaresindeki 16 NHK 92 plakalı otomobil, D-400 Karayolu Genpa Kavşağı'nda Adnan Uzel'in kullandığı 07 C 82158 plakalı otel personelini taşıyan otobüsle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri kazada yaralanan sürücü Akın ile biri 8 aylık hamile 4 kişi ambulansla ilçe hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere, polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

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