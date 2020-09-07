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Antalya’da otomobil ile yunus timleri çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 17:46 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kepez ilçesinde otomobil ile çarpışan Motosikletli Polis Timlerinden (Yunus) 2 polis memuru yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza saat 16.00 sırasında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde otomobil ile çarpışan Motosikletli Polis Timlerinden (Yunus) 2 polis memuru yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 16.00 sırasında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde meydana geldi. Süleyman Demirel Bulvarı’ndan aynı istikamete seyir halinde bulunan Motosikletli Yunus Timleri ile Hüseyin Erkan idaresindeki 06 AZ 4480 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada motosiklet yerde sürüklenirken polis memurları Ö.V ve A.S. yaralandı. Vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan iki polis, yakındaki hastanelere kaldırıldı. Otomobilin ön bölümünde maddi hasar meydana gelirken, yolcular büyük şok yaşadı. Yol kenarına oturup büyük üzüntü yaşayan aileyi yakınları teselli etti.Polisin kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Yandan çarptık"
Kaza anında babasının yanında yolcu olarak bulunan Ramazan Erkan, "Işıktan motosikletli polislerle birlikte Mas Dağı istikametine dönüş yaptık. Refüjdeki yasal olmayan bir geçiş yerinde bir tane motosikletli genç vardı. Motosikletli polisler o motorluyu durdurmak için sağ taraftaki aracın önünden kırarak, bizim önümüzden geçmeye çalıştı. Biz frene bastık ama motosikletin arka tarafı yolda kaldığı yandan çarptık. Yandan çarptık. Annem eşim ve çocuklarım vardı arabada. Böyle bir kaza atlattık. Önümüze geçilmesi sonucu köşeden vurmuş bulunduk. İnşallah polislerimiz iyidir.”dedi.

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