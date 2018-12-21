HABER

Antalya'da otomobilde iki kişinin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 23:47 | Son Güncelleme

Gürbüz Hakkı Yılmaz ile Hatice Bahçecioğlu'nun katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Bahçecioğlu'nun eski eşi tutuklandı

Antalya'da iki kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serik ilçesi Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde dün Gürbüz Hakkı Yılmaz (40) ile Hatice Bahçecioğlu'nun (33) 07 BJH 69 plakalı araçta silahla öldürülmüş halde bulunması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, plakası tespit edilemeyen ve içerisi görülmeyen bir aracı belirledi.

Araştırma sonucu aracı bulan ekipler, içerisinde bulunan, öldürülen Hatice Bahçecioğlu'nun eski eşi A.A'yı gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 2 av tüfeği, 3 av fişeği, 3 av fişeği kartuşu ile bir tapa bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
"Necip Fazıl Ödülleri""Necip Fazıl Ödülleri"
"Necip Fazıl Ödülleri""Necip Fazıl Ödülleri"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya cinayet eski eş tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Trump, Erdoğan'la konuşup kararı açıkladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Trump, Erdoğan'la konuşup kararı açıkladı

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

AK Partili Kenan Sofuoğlu'nun kartvizitinde yazan ifade olay oldu

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2018’de öne çıkacak Müşteri Deneyimi (Customer Experience - CX) Trendleri

2018’de öne çıkacak Müşteri Deneyimi (Customer Experience - CX) Trendleri

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Araç sahiplerine müjde! Af için ilk adım atıldı

Araç sahiplerine müjde! Af için ilk adım atıldı

Eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek yakalandı

Eski Osmanlı Ocakları Başkanı yakalandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama: Çekilmeye başladılar

Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu! Kayda alıp gönderdi

Kocası terk etti diye çocuklarına yaptıkları kan dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.