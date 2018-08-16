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Antalya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 12:12 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Antalya'da otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

Mehmet Fatih A. yönetimindeki 07 AKZ 83 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Güç'e (76) çarptı.

Ağır yaralanan Güç, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ise gözaltına alındı.

Kadının cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden yayanın, üst geçit bulunan caddenin refüjündeki tellerin açık bölümünden karşıya geçmeye çalıştığı öne sürüldü.

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Antalya ceset 'Olay Yeri polis trafik kazası

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