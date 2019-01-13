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Antalya'da otomobilin çarptığı Norveçli turist öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 15:56 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobilin çarptığı Norveçli turist öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Norveçli turist hayatını kaybetti.

Oba Mahallesi'nde çevre yolunun karşısına geçmek isteyen 68 yaşındaki Norveçli turist Gunnar Ove Kortsen'a, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Bu sırada, A.Ö'nün kullandığı 07 HAU 95 plakalı cip, yerde yatan Norveçli turistin üzerinden geçti.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Kortsen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cip sürücüsü A.Ö. gözaltına alınırken, turiste çarparak kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya norveçli turist trafik kazası

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