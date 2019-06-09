Antalya'da otomobilin çarptığı Rus çift öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rus uyruklu çift, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
D-400 kara yolunda Gazipaşa yönüne giden Vedat B'nin kullandığı 01 FJA 45 plakalı otomobil, Kargıcak Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rus uyruklu Anna (37) ve eşi Andrei Balakina'ya (39) çarptı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cansız bedenleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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