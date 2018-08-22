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Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 12:18 | Son Güncelleme

Kazanın olduğu noktanın 10 metre ilerisinde üst geçit bulunması dikkati çekti

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ramazan İ'nin kullandığı 07 FR 399 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Evliya Çelebi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen yayaya çarptı.

Kazada yaya yaşamını yitirdi, sürücü Ramazan İ. gözaltına alındı.

Kazanın olduğu noktanın 10 metre ilerisinde üst geçit bulunması dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
ceset 'Olay Yeri trafik kazası

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