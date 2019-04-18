Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Cengiz K.'nin kullandığı 07 CKE 79 plakalı otomobil, dün 20.00'de Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Zeynep Demir'e çarptı.
Ağır yaralanan Demir, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 ekibince kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Demir'in cenazesini Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Morgunundan teslim alan yakınları ağlayıp tepki gösterdi.
Sürücü Cengiz K. ise gözaltına alındı.
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