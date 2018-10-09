Antalya’da otomobilin yayalara çarpması

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinde anne ve iki kızına çarpan sürücü tutuklandı.

Hasan Fehmi Boztepe Caddesi Emniyet Müdürlüğü karşındaki yaya geçidinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurgül Aksoy (43) ile kızları 6 yaşındaki Ceren ve 9 yaşındaki Şehrinaz Aksoy'a otomobille çarpan sürücü Mehmet Karadelme adliyeye sevk edildi.

Karadelme'nin, çıkarıldığı mahkemede, yaya geçidinde çocukları görmediğini, kazadan dolayı büyük şok yaşadığını ve çok pişmanlık duyduğunu söylediği belirtildi.

Mahkeme, "tedbirsizlik ve dikkatsizlik nedeniyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" ile "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından sürücünün tutuklanmasına karar verdi.

- Küçük kızın beyin ölümü gerçekleşti

Kazada ağır yaralı olarak Antalya'ya sevk edilen 6 yaşındaki Ceren Aksoy’un, Vakıf Yaşam Hastanesi’ndeki tedavisine rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde Mehmet Karadelme’nin kullandığı 07 GY 493 plakalı otomobil, Emniyet Müdürlüğü karşındaki yaya geçidinden geçmekte olan anne Nurgül Aksoy (43) ile kızları 6 yaşındaki Ceren ve 9 yaşındaki Şehrinaz’a çarpmıştı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

