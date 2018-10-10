Antalya'da otomobilin yayalara çarpması

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ceren Aksoy'un cenazesi toprağa verildi.
Hasan Fehmi Boztepe Caddesi Emniyet Müdürlüğü karşındaki yaya geçidinde, annesi ve ablasıyla yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren Ceren'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundan alındı.
Dolbazlar Mahallesi'nde düzenlenen törenin ardından Ceren Aksoy'un cenazesi, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla aynı mahalledeki mezarlıkta defnedildi.
Cenaze töreninde baba Şaban Aksoy, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Hastanede tedavi gören anne Nurgül ile 9 yaşındaki Şehrinaz Aksoy ise törene katılamadı.
Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde, 2 gün önce Mehmet Karadelme'nin kullandığı 07 GY 493 plakalı otomobil, Emniyet Müdürlüğü karşındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne Nurgül Aksoy (43) ile kızları 6 yaşındaki Ceren ve 9 yaşındaki Şehrinaz'a çarpmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ceren'in beyin ölümü gerçekleşmişti.
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