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Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 18:31 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ayfer K. (52) yönetimindeki 07 D 8719 plakalı otomobil, Beykonak Mahallesi'nde karşı yönden gelen Murat Saraç'ın (35) kullandığı 07 ACD 815 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Saraç'ın ilçedeki bir banka şubesinde görev yaptığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kumluca trafik kazası

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