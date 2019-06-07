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Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 14:15 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Manavgat-Oymapınar kara yolunun Bucakşeyhler ayrımında İsmail Öztürk'ün (18) kullandığı 07 ACH 945 plakalı motosiklet, Batuhan Ö. yönetimindeki 07 LKM 72 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosikletli Öztürk ağır, otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk yaşamını yitirdi.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırılan Öztürk'ün cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Otomobil sürücüsü Batuhan Ö. gözaltına alındı.

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Antalya Manavgat motosiklet kazası ölümlü kaza trafik kazası

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