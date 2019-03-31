Antalya'da oylarını atıp mangalı yaktılar

Hasan DEMİRBAŞ-Emrah GÜL ANTALYA-DHA) Antalya'da oy kullanmak için sandık başına gelen seçmenler renkli görüntüler oluşturdu. Oy kullanmak için Döşemealtı ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Ali ve Zarife İnce çifti, paravanın arkasında oylarını kullandıktan sonra zarfı 1 yaşındaki kızları Safiye Ceylin'e verdi. Babası Ali İnce'nin kucağında 1006 nolu oy sandığına yaklaştırılan minik Ceylin, zarfı sandığa ilk seferde atmakta zorlansa da ikinci denemesinde babasının da desteğiyle başardı. Zarife İnce ise bu sırada selfie çekti. Oylarının hayırlı olması temennisinde bulunan İnce çifti, kızları için de güzel bir hatıra olacağını söyledi.

Pala bıyıklarıyla dikkatleri üzerine çeken bir diğer seçmen Uğur Aktürk de oy kullanmak için İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1006 nolu sandığa geldi. Aktürk, uzun ve yukarı yönde taradığı pala bıyıklarıyla oy kullanmak için gelen diğer seçmenlerin de ilgi odağı oldu. Oyunu sandığa atan Aktürk, hayırlı bir seçim olması, hak edenin kazanması dileğinde bulundu. Yaşlı ve yürüme güçlüğü çeken bazı seçmenler tekerlekli sandalye ile geldikleri okulun giriş kapısından görevlilerin yardımı ile oy kullanacağı sandığa götürüldü.