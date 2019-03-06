HABER

Antalya’da özel öğrenci yurdunda öğrenciye darp iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 11:27 | Son Güncelleme

Antalya’da bir özel öğrenci yurdunda kalan ortaokul öğrencisinin yurt müdürü tarafından darp edildiği iddia edildi.

Antalya’da bir özel öğrenci yurdunda kalan ortaokul öğrencisinin yurt müdürü tarafından darp edildiği iddia edildi. Öğrenci, "Hoca bana ‘Seni tuvalete sokarak kameralar önünde dövmem’ dedi. Tuvalette benim boğazımı sıktı. Boğazımda parmak izleri var. Bana yumruk vurdu, tekme attı" dedi.
Olay Aksu ilçesinde bulunan Hilmiye Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. İddiaya göre ilçede ilk ve ortaokul öğrencilerinin bulunduğu özel yurtta yatılı olarak kalan Celal Sönmez Ortaokul öğrencisi M.E.S, okulda müdür olarak görev yaptığı iddia edilen Mustafa G.’ye giderek parasının kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine öğretmen çocuğa kızarak, parasının nasıl kaybolduğunu sordu. Yine iddiaya göre müdür Mustafa G. daha sonra M.E.S’yi alarak ‘Seni kameralar önünde dövmem’ diyerek tuvalete götürdü ve tekme tokat dövdü. Durum üzerine M.E.S. ablasını arayarak durumu anlattı. Okula gelen abla, kardeşini alarak önce hastaneden darp raporu aldı daha sonra ise Aksu Polis Karakoluna giderek Mustafa G.’den şikayetçi oldu. Öte yandan çocuğun vücudunda bulunan morluklar ise dikkatlerden kaçmadı.

"Kardeşimi önce tuvalete götüreceğini söylemiş"
Kardeşinin bir yıldır aynı yurtta kaldığını ifade eden Güner S, "Bir yıldır dayağa maruz kalmış, şiddete uğramış, tehdit edilmiş. Artık çocuk son evreye gelmiş. Akşam ağlayarak bizi aradı. Biz de hemen hastaneye giderek darp raporu alarak polis karakolunda şikayetçi olduk. Bütün çocuklar aynı şiddete maruz kalmış. Biz kardeşimi eğitim alsın diye gönderdik, dövülsün diye göndermedik. Kardeşimi önce tuvalete götüreceğini söylemiş. Sonra orada dövmüş. Böyle bir eğitimci olamaz" dedi.

"’Hoca bana seni tuvalete sokarak kameralar önünde dövmem’ dedi"
Şiddete maruz kalan 13 yaşındaki M.E.S. ise, "Ben her hafta yurda korku ile gidiyordum. Hoca beni dövecek mi diye korkuyordum. Hoca bana ‘Seni tuvalete sokarak kameralar önünde dövmem’ dedi. Tuvalette benim boğazımı sıktı. Burada benim boğazımda parmak izleri var. Bana yumruk vurdu, tekme attı. En son dün benim param kayboldu. Ben de hocanın yanına gittim. Bana yine seni kameralar önünde dövmem dedi. Sonra kafama 4-5 kez vurdu. Sonra ben koltuğa oturdum. Kalkarsan seni döverim dedi. Zaten yurttaki bütün kameralar izlense orada neler olduğu ortaya çıkar" diye konuştu.

Duyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisiDuyan oraya koştu: Dünyanın en kalitelisi
İçki çaldıkları marketin güvenlik görevlisine biber gazı sıktılarİçki çaldıkları marketin güvenlik görevlisine biber gazı sıktılar
İnegöl’de usulsüz ehliyet operasyonu: 5 kişi adliyedeİnegöl’de usulsüz ehliyet operasyonu: 5 kişi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

ABD'den Türkiye'yle ilgili tehdit gibi açıklama!

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Real Madrid dağıldı! Tarihi yenilgi

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Platonik aşık dehşet saçtı! Genç kadına önce ilaç enjekte etti, sonra bıçakladı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.