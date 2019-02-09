Antalya’da paha biçilemeyen Hint düğünü başladı

Türkiye’de şimdiye kadar yapılan en yüksek bütçeli Hint düğünü, Antalya’da bir otelde yapıldı. Hintli aileler ile yapılan anlaşma gereği düğün maliyetinin gizli tutulduğu bildirildi. 3 gün 3 gece devam edecek düğün 650 davetli uçaklarla Antalya’ya gelip üç farklı otele yerleştirildi. Davetlilere yine Hindistan başta olmak üzere farklı ülkelerden 450 kişilik ekip ile Türkiye’den 250 kişi olmak üzere toplam 800 kişi hizmet ediyor.

Aylar öncesinden planlanmaya başlanan ve Hindistan ile Türkiye arasındaki düğün turizmini daha da canlandıracağı öngörülen düğün 7 Şubat’ta başladı ve 10 Şubat’a kadar devam edecek.

3 gün 3 gece düğün

3 gün, 3 gece sürecek olan Hindistan’ın maden işiyle uğraşan ailelerinden olan Ahluwalia ve Khaitan ailelerinin kızları Medha ve oğulları Nalin’in düğünü için, 650’yi aşkın davetli özel charter uçaklarla Antalya’ya getirildi. Baştan sona Hint gelenekleriyle gerçekleşen düğün için tüm otel özel bir görsel şov alanına dönüştürüldü. Özel olarak dizayn edilen ve farklı seremoniler için düzenlenen etkinlik alanları hazırlanarak binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleriyle süslendi.