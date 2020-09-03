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Antalya’da park halindeki halk otobüsü alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 23:09 | Son Güncelleme

Antalya’da otobüs depolama alanında park halindeki halk otobüsü alev alev yandı.

Antalya’da otobüs depolama alanında park halindeki halk otobüsü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen otobüs küle döndü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Altıayak Otobüs Depolama alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depolama alanına park edilen 07 AU 0040 plakalı özel halk otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yanmaya başladı. Alevlerin kısa sürede sardığı halk otobüsünü görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Bu sırada otobüste belirli aralıklarla patlamalar meydana geldi. Çevredekilerin müdahalede bulunamadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otobüs adeta küle döndü.
Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

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