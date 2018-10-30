Antalya'da pastırma sıcakları

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- HAVA sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 25 derece kaydedildiği Antalya'da 'pastırma yazı' yaşanıyor. Turizm kentinde yerli ve yabancı tatilciler deniz keyfi yapıyor.

Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar 30 derecelerde seyredeceği kentte pastırma yazı yaşanıyor. Deniz suyu sıcaklığının 25 derece kaydedildiği Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler denizin keyfini çıkardı. Muratpaşa Belediyesi'nin, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nun izniyle 'Birinci Derece Doğal SİT Alanı' statüsündeki falez kıyı şeridinde hizmete sunduğu kayalıkların üstündeki plajlar ilgi görmeye devam ediyor. Kimi tatilciler şezlonglara uzanıp güneşlenirken kimileri de Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı.

'ARTIK SÜREKLİ EKİM AYINDA GELECEĞİM'

İngiltere'den sağlık turizmi için gelen gurbetçi Songül Adams, güzel havanın keyfini çıkaranlar arasında yer aldı. İngiltere'de havanın şu an çok soğuk olduğunu belirten Adams, "İlk defa ekim ayında denize giriyorum. Bundan sonra da ekim ayında geleceğim. Harika günler geçiriyoruz" dedi.

PLAJ ERKEN KAPATILMASIN TALEBİ

Antalya'da sürekli denize girdiğini anlatan Kemal Vardar, bugünlerdeki sıcaklığın büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Vardar, "İşlerden fırsat bulduk geldik. Tuzlu su vücudumuza iyi geliyor. Antalya'nın en güzel dönemi diyebiliriz. Gökyüzü masmavi, güneş parlıyor. Hava güzel gittiği için belediye başkanımızın burayı erken kapatmamasını istiyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL VE ANKARA'DAKİLERİ KISKANDIRIYORUZ

Serap Vardar ise Ankara ve İstanbul'daki arkadaşlarını, çektikleri fotoğraflarla kıskandırdıklarını söyledi. Serap Vardar, "Antalya'da yaşadığımız için çok şanslıyız" dedi.

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