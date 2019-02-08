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Antalya’da pazar cinayetine iki tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 10:02 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kepez ilçesinde 4 ay önce pazar yerinde bir kişiyi silahla öldüren iki şüpheli tutuklandı.Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi’nde kurulan pazar yeri içinde 31 Ekim 2018 günü saat 18.30 sıralarında pazar esnafı M.H’nin (34) silahla öldürülmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.Ekipler yaptıkları araştırmada olayın şüphelisi B.M’nin, eşi F.M.’nin pazarcı M.H.

Antalya’da pazar cinayetine iki tutuklama

Antalya’nın Kepez ilçesinde 4 ay önce pazar yerinde bir kişiyi silahla öldüren iki şüpheli tutuklandı.
Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi’nde kurulan pazar yeri içinde 31 Ekim 2018 günü saat 18.30 sıralarında pazar esnafı M.H’nin (34) silahla öldürülmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
Ekipler yaptıkları araştırmada olayın şüphelisi B.M’nin, eşi F.M.’nin pazarcı M.H. ile ilişkilerinin olduğunu öğrenmesi sonucu şüpheli ile arasında husumet oluştuğunu tespit etti. Olay günü B.M. ile arkadaşı Ö.V’nin, pazar yerine gelerek M.H.’yi tabancayla öldürdüğü belirlendi. Ateş edenin Ö.V olduğunun iddia edilmesi üzerine 3 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda şüpheliler F.M, kadın B.M. ve Ö.V gözaltına alındı.
"Tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme ve kasten öldürme" suçlarından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanması istemiyle adliyeye sevk edilen F.M. Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, B.M ve Ö.V ise tutuklandı.

Antalya’da pazar cinayetine iki tutuklama

Antalya’da pazar cinayetine iki tutuklama

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