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  4. Antalya’da ’pencereden baktı’ kavgası: 3 yaralı

Antalya’da ’pencereden baktı’ kavgası: 3 yaralı

05.04.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da pencereden evin içerisine bakıldığı iddiasıyla çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi 530 Sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında yaşandı.

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Antalya’da pencereden evin içerisine bakıldığı iddiasıyla çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi 530 Sokak üzerindeki bir apartmanın giriş katında yaşandı. İddiaya göre, Fırat ve Arzu A. çifti evlerinde otururken Emircan Ç. ile soyismi öğrenilemeyen Mert isimli iki kişinin pencereden içeriye baktığını fark etti. Bunun üzerine taraflar arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Ardından iki şahıs, arkadaşlarını da çağırıp geri geldi, taş ve sopalarla karı kocayı darp etti. Kavgada Fırat ve Emircan C. kafasından, Arzu A. da elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kavgaya devam eden şahısları biber gazıyla ayırdı. Yaralılar bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan 5 kişi de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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