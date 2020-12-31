HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da pes dedirten kapkaç: Para dolu cüzdanı bıraktı, iğneleri alıp kaçtı

Antalya’da pes dedirten kapkaç: Para dolu cüzdanı bıraktı, iğneleri alıp kaçtı

31.12.2020 13:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bacaklarındaki yoğun ağrıdan dolayı sağlık ocağına iğne yazdırmak için giden 58 yaşındaki kadın, eczaneden aldığı iğne ve ilaçları aldıktan sonra kapkaççı kurbanı oldu.

Antalya’da bacaklarındaki yoğun ağrıdan dolayı sağlık ocağına iğne yazdırmak için giden 58 yaşındaki kadın, eczaneden aldığı iğne ve ilaçları aldıktan sonra kapkaççı kurbanı oldu. Kapkaççı, kadının elindeki eczane poşetini aldı, içi para dolu cüzdanını bırakıp kaçtı.
Olay, Kepez ilçesi Gürsü Mahallesi Muhtarlığı önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacaklarından uzun süredir rahatsızlığı bulunan Besime Doğu (58) ilaç ve iğnelerini yazdırmak için sağlık ocağına gitti. Ardından eczaneden ilaçları ile iğnesini alan Doğu yolda yürürken, arkadan gelen kimliği belirsiz bir kişi Doğu’nun elindeki poşeti alarak kaçmaya başladı. İçerisinde cüzdan, ilaçları ve iğnesi bulunan poşeti inceleyen şüpheli, iğneleri aldıktan sonra para dolu cüzdanı yola atıp olay yerinden kaçtı. Bu sırada olayı gören bir motosikletli vatandaş, kaçan şüphelinin peşine takıldı ancak bulamadı.
Doğu’nun çığlıklarını duyanlar çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda 20’li yaşlarda olduğu belirtilen şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

“Bacaklarım ağrıyor”
İğne ve ilaçları bacakları çok ağrıdığı için aldığını belirten Besime Doğu, “Poşette ilaçlarım, iğne ve cüzdan vardı. Cüzdanı bırakmış, iğneleri almış. Bacaklarım ağrıyor. Sıvı eksikliği var” dedi. Doğu’nun sürekli bacaklarını tutması da görüntülere yansıdı. Polis kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Yılbaşı öncesi akın var! Nüfusun 600 bine ulaşması bekleniyorYılbaşı öncesi akın var! Nüfusun 600 bine ulaşması bekleniyor
SARS virüsü yeniden mi ortaya çıktı? SARS virüsü yeniden mi ortaya çıktı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi başladı! Kazanan numaralar canlı yayında açıklanıyor

2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi başladı!

Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya'ya FETÖ soruşturması!

Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya'ya FETÖ soruşturması!

Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi böyle sergilendi

İşte Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi

Bakan Varank duyurdu: BioNTech firmasıyla Türkiye'de ortak üretim konusunu görüşeceğiz

Bakan Varank'tan flaş 'Uğur Şahin' talimatı

Yılbaşı yasağında marketler açık mı, market izni var mı? Bugün ve yarın marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak?

Yılbaşı yasağında marketler açık mı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri açıklaması

Bugün saat 18.00'de başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.