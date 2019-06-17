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Antalya'da polis aracı otomobil ile çarpıştı: 2 polis yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 00:55 | Son Güncelleme

Antalya'da polis aracı otomobil ile çarpıştı: 2 polis yaralı

Antalya'da bir otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'ndeki kavşakta, bir ihbarla ilgili bölgeye seyir halinde bulunan 07 A 7476 plakalı polis aracıyla Mazlum Karaer yönetimindeki 07 MOK 08 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yan yatan polis aracındaki 2 polis yaralandı. Yaralı polisler Vakıf Yaşam ve Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Mazlum Karaer gözaltına alındı.

Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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