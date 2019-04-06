Antalya’da polis eşlerinden anlamlı etkinlik

Polis Eşleri Derneği Antalya Şubesi, açtığı kermesten elde edilecek geliri üniversite öğrencilerine burs olarak verecek.

Polis Eşleri Derneği Antalya Şubesi, emniyet teşkilatı mensuplarının eşleri arasında birlik beraberlik ve dayanışma sağlamak, toplumsal yaşamda kadının eğitsel, sosyal ve kültürel sorunlarına ilişkin yol gösterici çalışmalar yapmak, çocuk ve gençlerin eğitim desteği vermek amacıyla kermes düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile eşi Selda Ulucan’nın ev sahipliğini yaptığı organizasyon yoğun ilgi gördü. Konyaaltı Kent Meydanı’nda düzenlenen kermese Vali Münir Karaloğlu eşi Sevim Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ile çok sayıda polis müdürü eşleri ve vatandaş katıldı.

İki gün sürecek olan kermeste elde edilen tüm gelirlerin üniversitede okuyan öğrencilere burs olarak verileceği belirtildi.

