HABER

Antalya’da polis eşlerinden anlamlı etkinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 15:14 | Son Güncelleme

Polis Eşleri Derneği Antalya Şubesi, açtığı kermesten elde edilecek geliri üniversite öğrencilerine burs olarak verecek.Polis Eşleri Derneği Antalya Şubesi, emniyet teşkilatı mensuplarının eşleri arasında birlik beraberlik ve dayanışma sağlamak, toplumsal yaşamda kadının eğitsel, sosyal ve kültürel sorunlarına ilişkin yol gösterici çalışmalar yapmak, çocuk ve gençlerin eğitim desteği vermek amacıyla kermes düzenlendi.İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile eşi Selda Ulucan’nın ev sahipliğini yaptığı organizasyon yoğun ilgi gördü.

Polis Eşleri Derneği Antalya Şubesi, açtığı kermesten elde edilecek geliri üniversite öğrencilerine burs olarak verecek.
Polis Eşleri Derneği Antalya Şubesi, emniyet teşkilatı mensuplarının eşleri arasında birlik beraberlik ve dayanışma sağlamak, toplumsal yaşamda kadının eğitsel, sosyal ve kültürel sorunlarına ilişkin yol gösterici çalışmalar yapmak, çocuk ve gençlerin eğitim desteği vermek amacıyla kermes düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile eşi Selda Ulucan’nın ev sahipliğini yaptığı organizasyon yoğun ilgi gördü. Konyaaltı Kent Meydanı’nda düzenlenen kermese Vali Münir Karaloğlu eşi Sevim Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ile çok sayıda polis müdürü eşleri ve vatandaş katıldı.
İki gün sürecek olan kermeste elde edilen tüm gelirlerin üniversitede okuyan öğrencilere burs olarak verileceği belirtildi.

PARTNERÜnlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?Ünlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?
Bakan Pakdemirli, Sabiha nineye buzağılı inek hediye ettiBakan Pakdemirli, Sabiha nineye buzağılı inek hediye etti
Tunceli Valisi Sonel'den belediye borcu açıklamasıTunceli Valisi Sonel'den belediye borcu açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

Oktay Saral'dan yerel seçim açıklaması!

Oktay Saral'dan yerel seçim açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da tarlada çobanlar fark etti

Şanlıurfa'da tarlada mühimmat bulundu

'Büyük Göç'te sona doğru

'Büyük Göç'te sona doğru

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

'Muhteşem 8'li görüntülendi

'Muhteşem 8'li görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kandil bölgesine operasyon!

MSB duyurdu: Kandil bölgesine operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.