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Antalya'da polis-şüpheli kovalamacası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 21:21 | Son Güncelleme

"Dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan 4 şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.

Uygulama noktasında bir aracın sürücüsünün "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine Asayiş ile Narkotik Büro Amirliği ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Araştırma ve takip sonucu otomobilin Salkımevler Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan B.S.D, Z.U, M.K. ve H.C.E, kovalamaca sonucu yakaladı.

Araçta ve şüphelilerin evlerinde bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği, 4 dolu av tüfeği fişeği, sallama tabir edilen bıçak, 4 MKE ibareli tabanca fişeği, 2 boş tabanca şarjörü, plastik cop, 4 uyuşturucu enjektörü, cam aparat ve düzenek, av tüfeği kütüklüğü, yabancı paralar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.U. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat operasyon uyuşturucu

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