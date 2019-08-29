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Antalya'da pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:54 | Son Güncelleme

Antalya'da pompalı tüfekle vurulan kişi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde pompalı av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yolda yürüyen Özcan Kartal'a (29) arkasından gelen otomobildeki bir şüpheli tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Kartal ağır yaralandı. Kartal, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan ve bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen M.A, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek teslim oldu.

Şüphelinin verdiği ilk ifadesinde, Özcan Kartal'la daha önceden aralarından yaşanan tartışmanın husumete dönüşmesi nedeniyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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cinayet husumet pompalı tüfek Serik

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