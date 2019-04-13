Antalya'da 'Rabia Naz' için adalet eylemi

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- GİRESUN'un Eynesil ilçesinde geçen yıl 12 Nisan'da evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan (11) için Antalya'da 'Gerçek Açığa Çıkarılsın Rabia Naz'a Adalet' eylemi yapıldı.

Giresun'daki evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın ailesinin adalet arayışına destek vermek amacıyla Kadın Meclisleri'nin çağrısıyla, Türkiye'nin birçok kentinde eylem düzenlendi. Giresun başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara, Aydın, Bilecik, Çorum, Adana, Çanakkale, Konya, Yalova, Malatya, Manisa, Kastamonu, Tekirdağ, Kocaeli, Trabzon, Mersin, Isparta, Gaziantep'te eş zamanlı yapılan 'Gerçek Açığa Çıkarılsın Rabia Naz'a Adalet' eylemi, Antalya'da, Muratpaşa ilçesinde 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Çeşitli dernek üyelerinin destek verdiği eyleme katılanlar, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Rabia Naz için adalet istedi.

Grup adına açıklama yapan Senem Nebi, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili şüphelerin giderilmediğini anlattı. Adli Tıp raporuna göre ölümünün yüksekten düşme değil, araç çarpması nedeniyle bedensel travma sonucu gerçekleştiğini belirten Nebi, Rabia Naz'a çarpan aracın kime ait olduğunun araştırılmadığını, davanın adaletten kaçırıldığını söyledi. Nebi, "Yapılması gereken bellidir. Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar failleri aklamak için değil bu ölümün açığa çıkarılması için çalışmalıdır" dedi.

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