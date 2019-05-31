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Antalya’da ranzadan düşen genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 13:00 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin lojmanında ranzadan düşen 34 yaşındaki genç, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, 13 gün önce Alanya Avsallar Mahallesi İncekum mevkiindeki 5 yıldızlı bir otelin lojman bölümünde meydana geldi.Bir süredir otelde bulaşıkçı olarak çalışan 34 yaşındaki Erdal Keleş, 13 gün önce otelin lojmanında ranzadan düştü.

Antalya’da ranzadan düşen genç öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin lojmanında ranzadan düşen 34 yaşındaki genç, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, 13 gün önce Alanya Avsallar Mahallesi İncekum mevkiindeki 5 yıldızlı bir otelin lojman bölümünde meydana geldi.
Bir süredir otelde bulaşıkçı olarak çalışan 34 yaşındaki Erdal Keleş, 13 gün önce otelin lojmanında ranzadan düştü. Keleş, Alanya’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada beyin cerrahi yoğun bakım ünitesine alınan Keleş, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti. Keleş’in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından oğlunun cansız bedenini alan baba Necati, anne Nazife Keleş, büyük üzüntü yaşadı. Erdal Keleş’in cenazesinin, Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Şirince Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Baba Necati Keleş, oğlunun ranzadan düştüğünü hatırlatarak, “Ne olduğunu sonradan bilemiyoruz. Otelde çalışıyordu. Biz memleketten cenazeyi almaya geldik. 13 gün yoğun bakımda kaldı” dedi.
Ailenin dilekçesi üzerine güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya’da ranzadan düşen genç öldü

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