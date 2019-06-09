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Antalya'da rengarenk festival

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 17:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'da düzenlenen Dream Of Color Fest'e katılan yerli ve yabancı tatilciler, farklı renkteki boyalarla yaptıkları boya savaşıyla eğlenceli saatler geçirdi.

Antalya'da rengarenk festival

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da düzenlenen Dream Of Color Fest'e katılan yerli ve yabancı tatilciler, farklı renkteki boyalarla yaptıkları boya savaşıyla eğlenceli saatler geçirdi.
Hint kültürü olarak dünya çapında yayılan birlik ve mutluluk temalarını barındırarak 20'den fazla ülkede gerçekleştirilen 'Dream Of Color Fest, Lara sahilindeki Mai Tai Beach Club'ta yapıldı. Holi Festivali'ne katılanlar, müzik eşliğinde yaklaşık 3 ton organik gıda boyasını birbirlerine atarak boya savaşında eğlendi. Yerli ve yabancı tatilciler, etkinlikte eğlenceli saatler geçirdi. Etkinliğe katılanlar, 7 renkteki boyayla rengarenk olan yüzleriyle selfie çekti.
Katılımcılar, canlı müzik ve dans gösterileri eşliğinde festivalin tadını çıkardı.

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