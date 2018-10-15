Antalya'da restoranda yangın

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beldibi Mahallesi'nde Ömer Tüysüz'ün işlettiği restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında art arda patlayan tüpler, korkuya neden oldu. Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Yangın, restoranın yanındaki yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü.
Yaklaşık 15 dakika süren yangında restoran kullanılamaz hale geldi.
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