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Antalya'da ruhsatsız tüfek baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 14:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde ruhsatı ve yetki belgesi bulunmayan işyerinin deposunda yapılan aramada, 46 av tüfeği ve 18 bin 500 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Antalya'da ruhsatsız tüfek baskını

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde ruhsatı ve yetki belgesi bulunmayan işyerinin deposunda yapılan aramada, 46 av tüfeği ve 18 bin 500 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede ruhsatı ve yetki belgesi bulunmadan av bayiliği yapan M.B.'ye ait Camiatik Mahallesi'ndeki depoda arama yaptı. Aramada, 46 av tüfeği, 18 bin 500 av fişeği, 80 havai fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.B., B.A., K.A. ve İ.Ç. hakkında, 'tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi' ile '6136 Sayılı Kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapıldı.

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