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Antalya'da Runatolia heyecanı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 15:07 | Son Güncelleme

BİRİNCİLER, TÜRK VE RUS SPORCULAR Antalya'nın fethinin 812'ni yılı kutlamaları kapsamında 14.

Antalya'da Runatolia heyecanı (2)

BİRİNCİLER, TÜRK VE RUS SPORCULAR
Antalya'nın fethinin 812'ni yılı kutlamaları kapsamında 14. Runatolia Antalya Maratonu Fetih Koşusu'nu erkeklerde 2 saat 34 dakika 25 saniyede bitiş çizgisine ulaşan Murat Kurtak, kadınlarda ise 2 saat 59 dakika 1 saniyeyle yarışı tamamlayan Rus Elena Nurgaliyeva kazandı.
Runatolia maratonunda sporcular başlangıç çizgisinden sonra Kaleiçi ve Hadrian Kapısı'nın yanından, şehir merkezinden Düden Şelalesi'ne doğru koşup, Lara Plajları'nda deniz kıyısındaki koşunun ardından 21'inci kilometredeki dönüş noktasına ulaştı. Gidiş-geliş şeklindeki parkurda sporcular aynı güzergahı kullanarak dönüş yapıp Cam Piramit önündeki bitiş çizgisinde yarışı tamamladı.
Maratonu erkeklerde 2 saat 34 dakika 25 saniyede bitiş çizgisine ulaşan Murat Kurtak, kadınlarda ise 2 saat 59 dakika 1 saniyeyle yarışı tamamlayan Rus sporcu Elena Nurgaliyeva kazandı. Erkeklerde ikinci 2 saat 38 dakika 19 saniyeyle Murat Kaya, üçüncü ise 2 saat 41 dakika 24 saniyeyle Güney Afrika'dan Jaco Smith oldu. Kadınlarda ise maratonun şampiyonu Elena Nurgaliyeva'nın ikiz kardeşi Olesya Nurgaliyeva 3 saat 2 dakika 20 saniyeyle ikinciliği, Maldivler'den Mariyam Abdul Kareem 3 saat 30 dakika 28 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.
Yarışta 10 kilometrede kadınlarda birinciliği Tatyana Neroznak, ikinciliği Nursal Karataş, üçüncülüğü ise Natalia Gyurten elde etti. Erkeklerde ise birinci Hasan Altınbay, ikinci Andrii Pavelko, üçüncü Yüksel Gültekin oldu. Takımlarda ise birinciliği PTT Hedefe Koşuyor kazandı.
Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Törende yarı maratonda da yaş gruplarına göre kategorilerinde dereceye girensporcular ödül aldı.

FOTOĞRAFLI

Antalya'da Runatolia heyecanı (2)Antalya'da Runatolia heyecanı (2)

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