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Antalya'da Rus turist sayısında yüzde 14 artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 16:24 | Son Güncelleme

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, kente gelen Rus turist sayısının 16 Eylül itibarıyla 4 milyon 300 bini geçtiğini, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14 artış olduğunu söyledi.

Antalya'da Rus turist sayısında yüzde 14 artış

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, kente gelen Rus turist sayısının 16 Eylül itibarıyla 4 milyon 300 bini geçtiğini, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 14 artış olduğunu söyledi. Karaloğlu, bu sayının yıl sonuna kadar 5,5 milyonu bulacağını söyledi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Antalya Rusya Başkonsolosu Oleg Vasilievich ile İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar'ı makamında kabul etti. Rusya- Türkiye ilişkisinde Antalya'nın önemine vurgu yapan Vali Karaloğlu, Rusların en çok ziyaret ettiği yerin Antalya olduğunu söyledi.
'YIL SONUNA KADAR 5,5 MİLYON RUS TURİST AĞIRLAMIŞ OLACAĞIZ'
Vali Münir Karaloğlu, Rusların kendi ülkeleri dışında seyahat ettikleri kentin Antalya olduğunu söyledi. Her sene Rus turist sayısının artmasından memnun olduklarını anlatan Karaloğlu, “Geçen sene Antalya'da 4 milyon 803 bin Rus vatandaşı misafir ettik. Bu sene 16 Eylül itibarıyla Rus turist sayısı 4 milyon 300 bini geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük artışımız var. Bu oran devam ederse 5,5 milyon civarında Rus misafir ağırlamış olacağız. Antalya'da gayrimenkul sahibi olan ve yılın tamamında burada oturan çok sayıda Rus vatandaşı var. Türk vatandaşı olan Rus kökenli vatandaşlarımız var. Aslında bunların tamamı Rus- Türk ilişkilerinde Antalya'nın katkısını ortaya koyuyor" diye konuştu.
'ANTALYA'DA RUS FESTİVALİ'NİN YAPILMASI ARZUSUNDAYIZ'
Rusya ile ilişkileri turizmin yanı sıra, kültür ve sanat ilişkilerinde de geliştirmek istediklerini anlatan Münir Karaloğlu, 3 senedir Moskova'da Türk Festivali yaptıklarını hatırlattı. Festivallere ağırlıklı olarak Antalya'nın katıldığını anlatan Karaloğlu, bu sene Haziran ayında Moskova'da yapılan festivalin çok güzel geçtiğini belirtti. Karaloğlu, “Festivale, Rusya Devleti ve Moskova Belediyesi çok ciddi katkı ve destek verdi. Antalya'da da bir Rus Festivali'nin yapılması arzusundayız" dedi.
'RUSLAR TÜRKLERİN MİSAFİRPERVERLİĞİYLE KARŞILAŞIYOR'
Büyükelçi Aleksey Yerkov ise milyonlarca Rus turistin Antalya'ya her sene geldiğini belirterek, "Ruslar her seferinde sizin misafirperverliğinizle karşı karşıya kalıyor. Bu şekilde iki halk arasında dostluk köprüsü kuruluyor. Bu konuda sizin katkılarınız tartışılmaz. Başkonsolosumuzdan sürekli rapor alıyoruz" dedi.
Vali Münir Karaloğlu, zilaret sonunda Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'a, 2019'un 'Aspendos Yılı' olması dolayısıyla Aspendos tablosu hediye etti.

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Antalya'da Rus turist sayısında yüzde 14 artışAntalya'da Rus turist sayısında yüzde 14 artış

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