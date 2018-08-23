Antalya'da Rus turisti gasbeden zanlı tutuklandı

Antalya'da Rus turisti gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro ekiplerince gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Bu arada Rus turistin gasbedilme anı apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda zanlının Katerina Gürlersan'ın arkasından binaya girdiği, elindeki çantaları zorla alıp biber gazı sıktığı görülüyor.
Kaçan zanlının arkasından koşan Gürlersan'ın, yeniden binaya girdiği görüntüye yansıyor.
Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde dün market alışverişi yaptıktan sonra dairesine gitmek için asansöre binen Rus turist Katerina Gürlersan, biber gazı sıkılarak gasbedilmişti.
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