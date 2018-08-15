Antalya'da safari cipi devrildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çek turistlerin bulunduğu safari cipinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beşkonak bölgesi Bozyaka Mahallesi'nde safari yapan Çek turistleri taşıyan İlyas Fahret yönetimindeki 07 HDS 02 plakalı üstü açık cip, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Araçtaki turistlerden Paulus Tomas (41) olay yerinde yaşamını yitirdi. Turistler Simono Comestha, Claudio Comestha, Sarah Comestha, Ladivor Comestha, Paulusova Petra, Matias Paulus, Eric Putruski ve Loboslos Putruski ile sürücü İlyas Fahret yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Manavgat ve Serik ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Paulus Tomas'ın cenazesi ise Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.
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