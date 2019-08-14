Antalya'da safari cipi devrildi: 16 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, safari cipinin devrilmesi sonucu 6'sı yabancı uyruklu 16 kişi yaralandı.

Yakup K'nin kullandığı 48 PN 285 plakalı cip, ilçeye bağlı Palamut Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Yakup K. ile 6'sı yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 15 kişi yaralandı.

İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, Kaş ile Muğla'nın Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

