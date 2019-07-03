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Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 12:25 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir transfer firmasına ait minibüsün turistleri taşıyan safari cipine çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 turist yaralandı.Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir transfer firmasına ait minibüsün turistleri taşıyan safari cipine çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 turist yaralandı.
Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ramazan A.’nın kullandığı 07 HN 563 plakalı transfer minibüsü, aynı istikamette gitmekte olan Pirol K.’nin kullandığı 07 NBU 47 plakalı üzeri açık safari cipine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolda sürüklenerek devrilen cipte bulunan ve yola savrulan Almanya uyruklu Tanja Conrad, Lena Conrad, 3 yaşındaki Lenny Conrad, Kıra Conrad, Tobıas Mıke Doppes, Marıo Ott ile İngiltere uyruklu Jones Leslise ve Louisa Fripp ile cip sürücüsü Pirol K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan turistlerden 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, cip sürücüsü tüm uyarılara rağmen hastaneye gitmeyi reddetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı

Antalya’da safari kazası: 8 turist yaralı
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